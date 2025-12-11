В Одессе работает ПВО против "Шахедов"

Вражеские дроны добрались до Одесской области. В регионе работают силы Противовоздушной обороны.

Об этом пишут местные сообщества в телеграме. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

Хронология атаки Российские войска запустили "Шахеды", также была угроза баллистики: тревога распространяется по Украине

Что известно о воздушной атаке на Одессу ночью 11 декабря?

После двух часов ночи атаке БпЛА подверглась Одесса и Одесская область. Воздушные силы писали о вражеских беспилотниках, движущихся из акватории Черного моря в Одесскую область.

Местные сообщества в телеграмме и мониторы зафиксировали не менее восьми дронов и писали о работе ПВО по ним. В городе слышали взрывы.

Куда еще бил враг этой ночью?