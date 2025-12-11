В Одессе работает ПВО против "Шахедов"
- В Одессе работает ПВО из-за атаки вражеских дронов из акватории Черного моря.
- Было зафиксировано по меньшей мере восемь дронов.
Вражеские дроны добрались до Одесской области. В регионе работают силы Противовоздушной обороны.
Об этом пишут местные сообщества в телеграме. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.
Хронология атаки Российские войска запустили "Шахеды", также была угроза баллистики: тревога распространяется по Украине
Что известно о воздушной атаке на Одессу ночью 11 декабря?
После двух часов ночи атаке БпЛА подверглась Одесса и Одесская область. Воздушные силы писали о вражеских беспилотниках, движущихся из акватории Черного моря в Одесскую область.
Местные сообщества в телеграмме и мониторы зафиксировали не менее восьми дронов и писали о работе ПВО по ним. В городе слышали взрывы.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.
Куда еще бил враг этой ночью?
- В ночь на 11 декабря массированной атаке со стороны российской армии с использованием ударных дронов и баллистики подвергся Кременчуг.
- Говорилось о примерно трех десятках "Шахедов" и нескольких баллистических ракет.