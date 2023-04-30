Выпали с балкона 16 этажа: в Одессе погибли мать и 2-летний ребенок

Вечером 29 апреля на Французском бульваре в Одессе местные жители обнаружили тела двух человек. 34-летняя женщина с ребенком выпали с балкона.

В полиции рассказали, что семья проживала в съемной квартире на 16 этаже. Мужчина на момент трагедии был на работе.

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Вероятно, это был несчастный случай

Стражи порядка отмечают, что ранее семья не попадала в поле зрения полиции. На учете по службе по делам детей семья также не состояла.

Женщина с ребенком выпали с 16 этажа / Фото полиция Одесской области

Следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции устанавливает все обстоятельства трагического события. Предварительно событие квалифицировали как несчастный случай.

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