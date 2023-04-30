Випали з балкона 16 поверху: в Одесі загинули матір та 2-річна дитина

Ввечері 29 квітня на Французькому бульварі в Одесі місцеві жителі виявили тіла двох людей. 34-річна жінка з дитиною випали з балкона.

У поліції розповіли, що сім'я проживала в орендованій квартирі на 16 поверсі. Чоловік на момент трагедії був на роботі.

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Ймовірно, це був нещасний випадок

Правоохоронці зазначають, що раніше сім'я не потрапляла у поле зору поліції. На обліку у службі у справах дітей сім'я також не перебувала.

Жінка з дитиною випали з 16 поверху / Фото поліція Одеської області

Наразі слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції встановлює всі обставини трагічної події. Попередньо, подію кваліфікували як нещасний випадок.

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