Про трагедію у селі Стрітівка, що на Київщині, жінка повідомила правоохоронцям. За попередніми даними, причиною смерті могло бути самогубство.

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Підліток на Київщині вкоротив собі віку

Нині правоохоронці з'ясовують обставини загибелі підлітка. Поліція Київщини закликала батьків приділяти особливу увагу вихованню та дозвіллю дітей.

Шановні батьки, пам'ятайте, небезпека завжди поруч і, як правило, спрацьовує там, де є легковажність і безвідповідальність. Будьте уважні та не залишайте своїх дітей наодинці в критичних ситуаціях. Приділяйте однакову увагу усім дітям в родині,

– закликали у поліції.

Редакція 24 Каналу звернулася до пресслужби поліції Києва за додатковою інформацією.

В Одесі дівчинка-підліток вистрибнула з балкона багатоповерхівки

На жаль, трагічні випадки самогубства дітей не рідкість. У лютому дівчина 13 років вистрибнула з балкона багатоповерхівки в Одесі. Врятувати підлітка не вдалося.

За попередньою інформацією, дівчина зістрибнула із загального балкона, розташованого на 9 поверсі будинку. Що саме стало причиною – поки не відомо.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

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