Обидві інформації підтвердили у поліції. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедій.

Важливо У Броварах 4-річний хлопчик випав з вікна на сьомому поверсі

Трагедія у Львові

10 квітня у Львові на вулиці Володимира Великого знайшли тіло жінки. Попередньо, вона випала з вікна. Наразі правоохоронці встановлюють її особу.

Подібна смерть у Києві

Також у Києві на Борщагівці виявили тіло дівчинки, яка випала з вікна багатоповерхового будинку. На жаль, вона загинула від отриманих травм. Лікарі констатували смерть дитини.

Трагедія сталася близько 9 ранку 10 квітня. Загиблій дівчинці було 12 – 14 років. Наразі встановлюються деталі НП.

Самогубства в Україні