Обе информации подтвердили в полиции. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедий.

Важно В Броварах 4-летний мальчик выпал из окна на седьмом этаже

Трагедия во Львове

10 апреля во Львове на улице Владимира Великого обнаружили тело женщины. Предварительно, она выпала из окна. В настоящее время правоохранители устанавливают ее личность.

Подобная смерть в Киеве

Также в Киеве на Борщаговке обнаружили тело выпавшей из окна многоэтажного дома девочки. К сожалению, она погибла от полученных травм. Врачи констатировали смерть ребенка.

Трагедия произошла около 9 утра 10 апреля. Погибшей девочке было 12 – 14 лет. В настоящее время устанавливаются детали ЧП.

Самоубийства в Украине