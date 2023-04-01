Парень выпрыгнул из окна. Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Заметьте В Мелитополе было слышно несколько громких взрывов: у аэродрома – дым

Россияне довели юношу до самоубийства

Федоров 1 апреля рассказал об очередном преступлении окупантов.

Немытая Россия продолжает уничтожать наших людей в оккупации. Угон, пытки, пытки и доведение до самоубийства – проукраински настроенных граждан пытаются выжить всеми способами. Очередной резонансный случай зафиксирован вчера в больнице Мелитополя,

– заметил городской голова.

По его словам, молодой парень, которого под конвоем доставили в травматологическое отделение оккупационные полицейские, выпрыгнул из окна медучреждения на пятом этаже.

"Шансов выжить у него не было... Сочувствую близким погибшего. И верю, что каждая российская и предательская мерзость, издевающаяся над нашими людьми, будет наказана", - подытожил мэр.

По информации "РИА-Мелитополь", накануне парня пытали. Перед тем как выпрыгнуть, он будто бы сказал, что больше не может это все выдержать.

Стоит прочесть Под Мелитополем произошел "хлопок" на подстанции, – мэр Федоров

Россияне терроризируют местных и детей

Паспортизация и принудительная мобилизация – основное, на что давят россияне во временно оккупированном Мелитополе. Федоров прокомментировал очередное "постановление" от кремлевского диктатора Владимира Путина, которое снимает ограничение вступления в "Росгвардию". Теперь туда можно попасть без российского гражданства и ограничений по возрасту.

Мы понимаем, что это сделано специально для временно оккупированных территорий. Так как жители массово отказываются от российских паспортов. Их хотят мобилизовать в "Росгвардию",

– заметил городской голова.

Кроме этого, оккупанты не прекращают издеваться над детьми. По словам Федорова, это одна из самых уязвимых категорий. Россияне создали около 10 организаций, занимающихся пропагандой и "насильственным переписанием истории".

"Помимо этого россияне принудительно продолжают вывозить несовершеннолетних с временно оккупированной территории под видом экскурсий. Мы призываем родителей детей не давать врагу возможности как-то на них влиять", – призвал мэр Мелитополя.