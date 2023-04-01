Хлопець вистрибнув з вікна. Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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Росіяни довели юнака до самогубства

Федоров 1 квітня розповів про черговий злочин окупантів.

Немита Росія продовжує нищити наших людей в окупації. Викрадення, катування, тортури та доведення до самогубства – проукраїнськи налаштованих громадян намагаються вижити всіма способами. Черговий резонансний випадок зафіксований вчора у лікарні Мелітополя,

– зауважив міський голова.

За його словами, молодий хлопець, якого під конвоєм доставили у травматологічне відділення окупаційні поліцаї, вистрибнув з вікна медзакладу на п'ятому поверсі.

"Шансів вижити у нього не було... Співчуваю близьким загиблого. І вірю, що кожна російська та зрадницька мерзота, яка знущається з наших людей, буде покарана", - підсумував мер.

За інформацією "РІА-Мелітополь", напередодні хлопця катували. Перед тим як вистрибнути, він нібито сказав, що більше не може це все витримати.

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Росіяни тероризують місцевих і дітей

Паспортизація та примусова мобілізація – основне, на що наразі тиснуть росіяни в тимчасово окупованому Мелітополі. Федоров прокоментував чергову "постанову" від кремлівського диктатора Владіміра Путіна, яка знімає обмеження вступу до "Росгвардії". Тепер туди можна потрапити без російського громадянства та обмежень за віком.

Ми розуміємо, що це зроблено спеціально для тимчасово окупованих територій. Тому що мешканці масово відмовляються від російських паспортів. Їх хочуть мобілізувати до "Росгвардії",

– зауважив міський голова.

Окрім цього, окупанти не припиняють знущатися з дітей. За словами Федорова, це наразі одна з найбільш вразливих категорій. Росіяни створили близько 10 організацій, які займаються пропагандою та "насильницьким переписанням історії".

"Крім цього росіяни примусово продовжують вивозити неповнолітніх з тимчасово окупованої території під виглядом екскурсій. Ми закликаємо батьків дітей не давати ворогу можливості якось на них впливати", – закликав мер Мелітополя.