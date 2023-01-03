В полиции призвали родителей помнить, что опасность всегда рядом и, как правило, срабатывает там, где есть легкомыслие и безответственность. Поэтому следует быть внимательными и не оставлять своих детей наедине.

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Мальчик выпал из 7 этажа

Полиция Киевской области устанавливает обстоятельства падения из окна 4-летнего мальчика. Трагический инцидент произошел утром 2 января в Броварах. Ребенок открыл окно на кухне и перегнулся через него.

Полицейские установили, что ребенок находился дома с мамой, отошедшей в другую комнату,

– сообщили в полиции.

В результате тяжелых травм мальчик скончался до приезда медиков.



Ребенок выпал из окна 7 этажа / Фото полиции Киевщины

Женщина выколола глаз сыну

В Бережанах женщина умышленно выколола глаз своему малолетнему сыну. Для этого она использовала медицинскую иглу.

Она находилась вместе с ребенком в больнице с подозрением на инфекционное заболевание. Когда диагноз у мальчика не подтвердился, мать повредила ему глазное яблоко.

Врачи сообщили об этом ужасном поступке правоохранителей. Мотивов задержанная не объяснила. В настоящее время злоумышленница находится под стражей. Ей грозит от 7 до 10 лет в тюрьме.