Повідомляє 24 Канал з посиланням на Le Parisien. Пасажирам вдалося врятуватися завдяки автоматичній системі зупинки.

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Що відомо про інцидент із машиністом у Франції

У швидкісному поїзді TGV, який рухався з Парижа до Сент-Етьяне на швидкості 300 кілометрів на годину, перебувало понад 400 пасажирів на борту, в момент, коли машиніст наклав на себе руки, вистрибнувши з кабіни.

Менше ніж за хвилину електроніка виявила, що у кабіні відсутній машиніст, тому примусово зупинила поїзд. Тіло чоловіка вдалося знайти через дві години.



У міністерстві транспорту Франції розповіли, що 52-річний машиніст страждав "від особистих проблем". Також там високо оцінили систему автоматичної зупинки.

Подібний випадок трапився вперше в історії швидкісної залізниці, коли водій скоїв самогубство під час руху поїзда.

Нагадаємо, що напередодні також повідомляли про пожежу на Ейфелевій вежі. Причиною займання стало перегрівання кабелю.