Їх довелося рятувати з допомогою гелікоптера. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на LCI та CBS News.

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Подекуди лижники застрягли на висоті до 3 кілометрів

Крісельні підіймачі зламалися на двох різних курортах. Обидві ситуації не пов'язані між собою.

Одна із них сталася на курорті у Деволюї. У мережі показали відео, як лижники висіли у повітрі на висоті приблизно 2 кілометри.

Відомо, що о 13:00 на цьому курорті зламався один із крісельних підйомників через проблему з двигуном.

Лише о 17:00 усіх лижників було евакуйовано. Повідомляється, що їх було приблизно 240. На щастя, ніхто не постраждав.

Схожа ситуація трапилася у Савойї. Там на підйомнику застрягло близько 100 лижників.

Цей курорт розташований на висоті майже 3 кілометри над рівнем моря.

Загалом у переддень Різдва рятувальникам довелося зняти з підіймачів понад 340 осіб.

Лижників евакуювали гелікоптером у Верхніх Альпах і Савойї: дивіться відео