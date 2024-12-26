Їх довелося рятувати з допомогою гелікоптера. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на LCI та CBS News.
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Подекуди лижники застрягли на висоті до 3 кілометрів
Крісельні підіймачі зламалися на двох різних курортах. Обидві ситуації не пов'язані між собою.
Одна із них сталася на курорті у Деволюї. У мережі показали відео, як лижники висіли у повітрі на висоті приблизно 2 кілометри.
Відомо, що о 13:00 на цьому курорті зламався один із крісельних підйомників через проблему з двигуном.
Лише о 17:00 усіх лижників було евакуйовано. Повідомляється, що їх було приблизно 240. На щастя, ніхто не постраждав.
Схожа ситуація трапилася у Савойї. Там на підйомнику застрягло близько 100 лижників.
Цей курорт розташований на висоті майже 3 кілометри над рівнем моря.
Загалом у переддень Різдва рятувальникам довелося зняти з підіймачів понад 340 осіб.
Лижників евакуювали гелікоптером у Верхніх Альпах і Савойї: дивіться відео
347 skieurs évacués par hélicoptère dans les Hautes-Alpes et la Savoie pic.twitter.com/FVUjeo5oPc
— LCI (@LCI) December 25, 2024