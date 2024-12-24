Повідомляє 24 Канал з посиланням на BILD. Попередньо, причиною займання стало перегрівання кабелю.

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Що відомо про пожежу на Ейфелевій вежі

На Ейфелевій вежі в Парижі спалахнула пожежа. Рятувальні служби оперативно прибули на місце та розпочали гасіння вогню. Також було евакуйовано туристів подалі від знаменитої пам’ятки французької столиці.

Наразі Ейфелева вежа залишається закритою. За попередньою інформацією, займання виникло в шахті ліфта між першим і другим поверхами.

На Ейфелевій вежі пожежа. Монумент евакуювали, а рятувальники оточили територію, але пожежники не можуть дістатися до вогню,

– написав один із очевидців у X.

Водночас журналіст Boulevard Voltaire уточнив, що евакуювали близько 1200 людей. Причиною займання, за даними пожежників, стало перегрівання кабелю.

Наразі пожежу вдалося локалізувати й ліквідувати. Ймовірною причиною називають перегрівання пристрою поблизу кабелю одного з ліфтів.