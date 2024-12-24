Сообщает 24 Канал со ссылкой на BILD. Предварительно, причиной возгорания стал перегрев кабеля.

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Что известно о пожаре на Эйфелевой башне

На Эйфелевой башне в Париже вспыхнул пожар. Спасательные службы оперативно прибыли на место и начали тушение огня. Также были эвакуированы туристы подальше от знаменитой достопримечательности французской столицы.

Сейчас Эйфелева башня остается закрытой. По предварительной информации, возгорание возникло в шахте лифта между первым и вторым этажами.

На Эйфелевой башне пожар. Монумент эвакуировали, а спасатели оцепили территорию, но пожарные не могут добраться до огня,

– написал один из очевидцев в X.

В то же время журналист Boulevard Voltaire уточнил, что эвакуировали около 1200 человек. Причиной возгорания, по данным пожарных, стал перегрев кабеля.

Сейчас пожар удалось локализовать и ликвидировать. Вероятной причиной называют перегрев устройства вблизи кабеля одного из лифтов.