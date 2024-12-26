Сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Parisien. Пассажирам удалось спастись благодаря автоматической системе остановки.

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Что известно об инциденте с машинистом во Франции

В скоростном поезде TGV, который двигался из Парижа в Сент-Этьяне на скорости 300 километров в час, находилось более 400 пассажиров на борту, в момент, когда машинист покончил с собой, выпрыгнув из кабины.

Меньше чем за минуту электроника обнаружила, что в кабине отсутствует машинист, поэтому принудительно остановила поезд. Тело мужчины удалось найти через два часа.



В министерстве транспорта Франции рассказали, что 52-летний машинист страдал "от личных проблем". Также там высоко оценили систему автоматической остановки.

Подобный случай случился впервые в истории скоростной железной дороги, когда водитель совершил самоубийство во время движения поезда.

Напомним, что накануне также сообщали о о пожаре на Эйфелевой башне. Причиной возгорания стал перегрев кабеля.