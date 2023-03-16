Рятувальники ДСНС зазначають, що дитина впала на піддашок під’їзду. Хлопчика обережно зняли звідти та на ношах транспортували у карту швидкої допомоги.

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Виявилося, що діти гралися у кімнаті, де були відчинені вікна

15 березня о 10:50 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що у Вознесенівському районі Запоріжжя необхідно надати допомогу малій дитині. Коли рятувальники прибули на місце подій, то виявили, що 6-річний хлопчик випав з вікна 5 поверху на піддашок під’їзду.

Фахівці ДСНС по висувній драбині дісталися до постраждалого, зафіксували його та, використовуючи ноші, транспортували до карети швидкої допомоги. Як стало відомо, дітлахи гралися у кімнаті, де були відчинені вікна.

Батьки на момент інциденту перебували вдома. Від ГУ ДСНС було залучено 6 рятувальників та 1 одиниця техніки.

Шановні батьки! З метою недопущення трагічних наслідків та травмування неповнолітніх, рятувальники закликають вас не залишати малолітніх дітей без нагляду та змалечку навчати їх основ безпеки,

– наголосили в ДСНС.

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