Рятувальники ДСНС зазначають, що дитина впала на піддашок під’їзду. Хлопчика обережно зняли звідти та на ношах транспортували у карту швидкої допомоги.
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Виявилося, що діти гралися у кімнаті, де були відчинені вікна
15 березня о 10:50 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що у Вознесенівському районі Запоріжжя необхідно надати допомогу малій дитині. Коли рятувальники прибули на місце подій, то виявили, що 6-річний хлопчик випав з вікна 5 поверху на піддашок під’їзду.
Фахівці ДСНС по висувній драбині дісталися до постраждалого, зафіксували його та, використовуючи ноші, транспортували до карети швидкої допомоги. Як стало відомо, дітлахи гралися у кімнаті, де були відчинені вікна.
Батьки на момент інциденту перебували вдома. Від ГУ ДСНС було залучено 6 рятувальників та 1 одиниця техніки.
Шановні батьки! З метою недопущення трагічних наслідків та травмування неповнолітніх, рятувальники закликають вас не залишати малолітніх дітей без нагляду та змалечку навчати їх основ безпеки,
– наголосили в ДСНС.
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У Рівному хлопчик прокусив капсулу для прання
- У Рівному ледь не трапилася трагедія з 2-річною дитиною. Хлопчик прокусив капсулу для прання, на щастя, медикам вдалося врятувати маленького пацієнта.
- Мати постраждалого відразу помітила, що трапилось і негайно викликала лікарів. Хлопчик проковтнув рідину для прання, унаслідок чого у нього з рота пішла піна.
- Лікарі промили дитині шлунок, проте все ж вирішили госпіталізували до Рівненської обласної дитячої лікарні у супроводі мами. Через декілька годин його виписали з діагнозом отруєння.