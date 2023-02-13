Трагедія сталася у Суворовському районі міста. На жаль, дівчинку не вдалось врятувати.

Важливо У Києві літні росіяни наклали на себе руки, бо дочка не хотіла без них евакуюватися

В Одесі школярка наклала на себе руки

12 лютого тіло 13-річної дівчинки знайшли біля багатоповерхівки на вулиці Академіка Воробйова.

Попередньо, школярка стрибнула із загального балкона, розташованого на 9 поверсі будинку. Що саме стало причиною – поки не відомо.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Інші подібні випадки