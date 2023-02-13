Трагедія сталася у Суворовському районі міста. На жаль, дівчинку не вдалось врятувати.
Важливо У Києві літні росіяни наклали на себе руки, бо дочка не хотіла без них евакуюватися
В Одесі школярка наклала на себе руки
12 лютого тіло 13-річної дівчинки знайшли біля багатоповерхівки на вулиці Академіка Воробйова.
Попередньо, школярка стрибнула із загального балкона, розташованого на 9 поверсі будинку. Що саме стало причиною – поки не відомо.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.
Інші подібні випадки
- Раніше в одній з багатоповерхівок Миколаєва виявили мертвою школярку. 13-річна дівчинка наклала на себе руки через конфлікт у родині. Водночас родину дитини правоохоронці характеризували як благополучну.
- У грудні 2022 року 36-річна киянка вирішила вбити себе на очах у маленьких синів. На момент інциденту жінка була п'яна. Горе-матір порізала собі руку кухонним ножем. Після цього один з хлопчиків почав кликати на допомогу.
- Також у Дніпрі 12-річна дівчинка впала з 7 поверху недобудови. Згодом повідомили, що вона вижила, хоч і перебувала в критичному стані.
- Окрім цього, на вулиці Новгородській, 3 у Солом'янському районі Києва трагічно загинула 13-річна дівчинка. Вона випала із загального балкона 10 поверху.