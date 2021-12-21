Поліція повідомляє, що на момент смерті дитина була вдома сама. Також припускають, що вона не брала участі у так званих "групах смерті".

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За попередньою інформацією, дівчинка не була учасницею так званих "груп смерті",

– повідомила речниця поліції Миколаївської області Інна Парфьонова.

Водночас родину дитини правоохоронці характеризують як благополучну.

Важливо! Групи смерті – це спільноти переважно у мережі Вконтакте, що розраховані на підлітків, вони мають різні назви.

Самогубства дітей в Україні

За даними Єдиного досудового реєстру досудових реєстрів, у 2017 році в Україні зафіксували 166 самогубств, вчинених підлітками. У 2018 році таких випадків було 97; у 2019 році – 111 випадків; у 2020 році – 123 випадки. На 1 червня 2021 року підлітки в Україні вчинили вже 149 суїцидів.

Водночас у Києві розшукували підлітка Богдана Вовка. Він сказав, що накладе на себе руки та втік із дому, не взявши із собою ніяких речей. До цього хлопця підштовхнуло те, що він не вступив до омріяного вишу.

Також поліцейські Києва врятували хлопця, який сидів на даху багатоповерхівки та замислював скоїти самогубство через сварку у родині. Їм вдалося вмовити підлітка спуститися вниз.

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