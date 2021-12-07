Про випадок суїциду правоохоронці дізналися від друга постраждалої. Хлопець подзвонив на гарячу лінію та розповів поліцейським, що дівчина розмістила у соцмережах відео, на якому ріже собі вени.
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На місце події одразу виїхали патрульні Ярослав Затика та Євген Вінявський.
Перебувала у напівпритомному стані
- Інцидент стався у ніч з 2 на 3 грудня у квартирі, де мешкає дівчина.
- Поліцейські спробували потрапити всередину, але двері житла їм ніхто не відкривав.
- Інспектори викликали рятувальників та швидку. Бійці ДСНС відкрили двері та запустили медиків всередину.
- У ванній кімнаті перебувала дівчина з кровотечею. Вона лежала напівпритомною.
Лікарі перебинтували дівчині руки та госпіталізували її до медичного закладу.
На місці події працювали також правоохоронці з відділу ювенальної превенції та слідчі. Через що саме школярка намагалася покінчити з собою, з'ясовуватимуть поліцейські.