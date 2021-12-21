Полиция сообщает, что на момент смерти ребенок был дома один. Также предполагают, что она не участвовала в так называемых группах смерти.

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По предварительной информации, девочка не была участницей так называемых "групп смерти",
– сообщила представитель полиции Николаевской области Инна Парфенова.

В то же время, семью ребенка правоохранители характеризуют как благополучную.

Самоубийства детей в Украине

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