Полиция сообщает, что на момент смерти ребенок был дома один. Также предполагают, что она не участвовала в так называемых группах смерти.

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По предварительной информации, девочка не была участницей так называемых "групп смерти",

– сообщила представитель полиции Николаевской области Инна Парфенова.

В то же время, семью ребенка правоохранители характеризуют как благополучную.

Важно! Группы смерти – это сообщества преимущественно в сети Вконтакте, рассчитанные на подростков, они носят разные названия.

Самоубийства детей в Украине

По данным Единого досудебного реестра досудебных реестров, в 2017 году в Украине зафиксировано 166 самоубийств, совершенных подростками. В 2018 году таких случаев было 97; в 2019 году – 111 случаев; в 2020 году – 123 случая. На 1 июня 2021 года подростки в Украине совершили уже 149 суицидов.

В то же время в Киеве разыскивали подростка Богдана Вовка. Он сказал, что покончит с собой и убежал из дома, не взяв с собой никаких вещей. К этому парню подтолкнуло то, что он не поступил в мечтательный вуз.

Также полицейские Киева спасли юношу, который сидел на крыше многоэтажки и задумывался совершить самоубийство из-за ссоры в семье. Им удалось уговорить подростка спуститься вниз.

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