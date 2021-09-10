Суїцид – четверта за значущістю причина смерті серед 15 – 19-річних. Чому важливо завчасно підвищувати обізнаність у суспільстві та яких зусиль потрібно докласти, щоб зберегти життя, — розповіли експерти.

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Трагічні випадки з підлітками в Україні

За даними Єдиного досудового реєстру досудових реєстрів, у 2017 році в Україні було зафіксовано 166 самогубств, вчинених підлітками; у 2018 році – 97 випадків; у 2019 році – 111 випадків; у 2020 році – 123 випадки. Станом на 1 червня 2021 року вже вчинено 149 суїцидів.

Директор IDemocracy з питань захисту прав людини, Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба (2014 – червень 2021) зазначив, що в Україні спостерігається досить різке збільшення суїцидальних випадків.

Насправді це дуже серйозний дзвіночок, що цю проблему треба досить гостро підіймати щодо профілактики суїцидів серед підлітків. На жаль досліджень, які б чітко говорили, в результаті чого таке збільшення – немає. Ми шукаємо зараз міжнародні дослідження, які б пролили світло на ці тенденції,

– сказав Кулеба.

Збільшення суїцидів та суїцидальних нахилів відбувається в усіх країнах. Кулеба уточнив, що мають бути проведені дослідження щодо того, що спонукає підлітків вчиняти суїциди.

Дитяча психологиня Любов Найдьонова впевнена, що запобігання суїцидам має бути системою скоординованих дій різних людей та інституцій. Має бути Державна програма запобігання самогубствам, яка об'єднує зусилля фахівців з охорони здоров'я, правоохоронців, соціальні служби, але не тільки.

На її думку, також варто залучити й медіа, які здатні сприяти підвищенню компетентності усіх громадян у питаннях запобігання суїцидам.

Суїцид – це не лише індивідуальне рішення позбавити себе життя, це біда всієї громади як соціального середовища, що не розпізнало вчасно ризик і не зупинило вчасно наростання в людини суїцидальної тенденції, а це можливо. Тому і започатковано Всесвітній день запобігання суїциду, щоб завчасно підвищувати обізнаність усіх нас, бо кожен може в цю справу вкласти свої зусилля, і тим самим зберегти життя,

– наголосила експертка.

Причини, які спонукають до суїциду

Багато самогубств трапляються імпульсивно в моменти кризи з порушенням здатності справлятися з життєвими стресами. До останніх належать фінансові проблеми, розрив відносин або хронічний біль та хвороби. Також до суїциду більш схильні люди, які переживають конфлікт, стихійне лихо, насильство, жорстоке поводження або втрати. Високий рівень самогубств, зокрема, серед вразливих груп, які піддаються дискримінації.

Найбільша кількість суїцидів серед підлітків в Україні припадає на дітей 14 – 17 років / Фото Pixabay

Психолог-криміналіст Юрій Ірхін наголосив, що потенційно діти до суїциду не схильні. У них в першу чергу спрацьовують механізми біологічного та психологічного захисту. Тому вони найбільше від цього захищені. Але є категорія дітей, які дорослішають, – підлітки. Серед них це явище зустрічається.

За словами експерта, серед дітей від 5 до 9 років таких випадків фактично немає, вони трапляються лише у випадках критичної ситуації. А у підлітковому середовищі умисні самогубства зустрічаються.

Мотиви такі ж самі, як і в дорослих. Це життєва побутова так звана криза. Вона може бути у різних сферах. Як правило, це міжособистісні відносини. Єдине, що не характерне для підлітків, – самогубство задля уникнення страждання від хвороби, що поширене більше серед дорослих та літніх людей,

– додав Ірхін.

Любов Найдьонова розповіла, що виділяють два типи самогубств:

імпульсивне, яке здійснюється в стані афекту, під впливом дуже сильної емоції;

сплановане самогубство, яке стає результатом поглиблення суїцидальної тенденції.

Діти потребують уваги та підтримки / Фото Pixabay

За її словами, мотив підліткових суїцидів може бути дуже різними. Однак, щоб уникнути індуктивного ефекту, перераховувати їх не варто, уточнила експертка.

Не можна, наприклад, казати, що хтось покінчив життя через нерозділене кохання (романтизувати суїцид), або через втрату роботи чи ще якусь одну причину, бо це неприпустиме спрощення,

– додала психологиня.

Вона наголосила, що суїцид не має однієї причини, а стає результатом сукупності причин і обставин. Будь-яка проблема, яка переживається як нерозв'язана, може запустити ланцюжок суїцидальної тенденції, але ж і розірвати цей ланцюжок можна на будь-якому етапі, чим раніше – тим менше для цього потрібно зусиль.

Діти якого віку потребують уваги

Дитяча психологиня Любов Найдьонова каже, що загалом не варто говорити про схильність до самогубства, це – приклад індуктивних повідомлень, в яких нав'язується думка про те, що є люди, які мають до цього хист. Це не так, самогубство – це рідкісне виключення, лише одиниці на 100 тисяч осіб здійснюють самогубство, але й ці життя можна врятувати.

Особливо чутливі до індуктивного ефекту діти 10-15 років, оскільки механізми саморегуляції та рефлексії розуміння себе в цьому віці ще недостатньо розвинуті. Тому краще ставити питання про те, в якому віці потрібна особлива увага щодо запобігання дитячим самогубствам,

– розповіла Найдьонова.

Традиційно виокремлюють підлітковий вік, коли значно зростають ризики. Дитина прагне відчувати себе вже дорослою, але не має досвіду розв'язання багатьох проблем, з якими стикається.

Це можуть бути проблеми, які нам, дорослим, здаються дріб'язковими (тому що ми знаємо, як їх вирішити, і тому, що маємо досвід проблем іншого масштабу), але для підлітка така проблема може "затулити весь світ", адже переживання неможливості подолання проблеми – важка емоція,

– уточнила психологиня.

Треба спостерігати проблеми та емоції дітей, щоб вони не перебували довго в негативних емоційних станах, навчалися їх долати. За словами психологині, не всі батьки й педагоги знають, що перші депресивні епізоди у сучасних дітей трапляються вже у віці 6 – 7 років. Якщо дитина не отримує підтримки, їй не допомагають розвинути емоційну саморегуляцію, то в підлітковому віці депресивні стани стають вже важчими.

Дитяча психологиня Любов Найдьонова / Фото – фейсбук Любов Найдьонової

Загалом до 6 років навіть у випадку смерті дитини самогубство не кваліфікують, а розглядають як нещасний випадок. Значне зростання частоти суїцидів спостерігається у віці 14 років. Але надалі зниження не відбувається, додала експертка.

Особливо високі значення смертності серед хлопчиків –вони обирають більш летальні способи. Попри відсутність на державному рівні статистики дитячих спроб суїциду (коли дитина вижила після вчинення суїцидальних дій), світовий досвід показує, що дівчата здійснюють не менше спроб самогубств,

– розповіла експертка.

На кожний суїцид у світі у середньому фіксується 25 спроб самогубства. Намагання накласти на себе руки можуть повторюватися, тому потрібне лікування, бажано госпіталізація і надання психологічної допомоги під наглядом спеціаліста.

Вплив інтернету та "групи смерті"

За даними Нацполіції, за 2020 рік в Україні було 137 завершених суїцидів серед дітей від 8 до 17 років. Найбільше – у віці від 14 до 17 років. Частіше – хлопчики, вдвічі рідше – дівчата. Останні здебільшого роблять демонстративні спроби самогубства.

Причинами найчастіше називають конфлікт з дорослими або однолітками, булінг у школі, нерозділене кохання, а також сумнозвісні "групи смерті" в мережі. Ці "ігри" в соціальних мережах близько 5 років тому були популярними серед підлітків.

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У лютому 2021 року Микола Кулеба звернувся до міністерства охорони здоров'я з проханням проаналізувати ситуацію з продажем ліків дітям і законодавчо врегулювати це питання у зв'язку з неодноразовими випадками отруєння і суїцидами підлітків, що почастішали останнім часом. Випадки отруєння дітей таблетками він пов'язав з активністю в інтернеті, соціальних мережах і недостатньою увагою до них їхніх батьків.

На жаль, система державного регулювання починає досить запізно спрацьовувати, коли ми вже бачимо відповідні наслідки поведінки, які призводять до суїцидів. Тоді держава починає працювати певним чином, на заборону ліків чи ще якось. Але, звісно, немає доведеного того, що ці заборони будуть ефективними,

– пояснив Кулеба.

Директор IDemocracy з питань захисту прав людини Микола Кулеба / Фото 5 канал

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Вперше небезпечні "ігри" в інтернеті зафіксували у 2016 році в Російській Федерації. Однак 2017 року за адміністрування "груп смерті" українські правоохоронці затримали київських студентів. У поліції кажуть, наразі ці "челенджі" знов у моді серед дітей.

Микола Кулеба зазначив, що інформації та досліджень, що до цього призводять соціальні мережі або групи в інтернеті – немає. Є випадки, коли діти про це повідомляли у соціальних мережах, також є групи в інтернеті, які можуть спонукати до таких дій.

На мою думку, вони можуть бути тригером для тих проблем, які існують серед підлітків. Тобто, можуть бути проблеми в сім’ї, проблеми з друзями. Через це підліток може думати про "зведення рахунків" з життям. Саме такі деструктивні групи в інтернеті можуть підбурювати підлітка це зробити, але не бути саме причиною того, що підліток починає думати про самогубство,

– наголосив Кулеба.

Як вирішити проблему

За словами Миколи Кулеби, статистика по самогубствах показує, що сьогодні в країні, особливо на рівні шкіл, потрібно впроваджувати програми щодо профілактики суїцидів серед підлітків. Зокрема, треба навчати вчителів як саме працювати з підлітками щодо цих серйозних явищ. На жаль, каже експерт, дорослі часто пізно звертають увагу на особливості поведінки підлітка.

Це не відбувається раптово. І вже потім згадують, що за декілька тижнів чи місяців до спроби самогубства, дитина поводилася досить дивно – віддалялася від однокласників, батьків, проявляла пасивність, йшла з дому, почала прогулювати школу. Тобто, робила те, чого раніше не спостерігалося. Також могли бути інші зміни в поведінці підлітка,

– наголосив Кулеба.

Проста розмова з підлітком у цей час, каже експерт, може упередити його від скоєння суїциду або заподіяння собі шкоди.

За словами Кулеби, працювати з дітьми мають як батьки, так і вчителі / Фото Pixabay

Дослідження показують, що спроб покінчити життя самогубством є у 25 разів більше ніж летальних випадків. Хто ці діти, що їх спонукало до такого вчинку? Відповідь на ці питання може дати розуміння, яка політика в державі має бути сформована на запобігання таким проявам. Можна взяти приклади тих країн, де такі програми розроблені та ефективно діють,

– додав Микола Кулеба.

Що робити батькам та коли звертатися до спеціалістів

Любов Найдьонова своєю чергою наголосила, що зовнішня вчасна допомога рятує життя дитини. Профілактика має бути спрямована на підвищення здатності розв'язувати проблеми, розвиток різних стратегій опанування (копінг-стратегій) і на розвиток саморегуляції, позитивного ставлення до життя.

Психологиня закликала батьків звертати увагу на оточення дитини-підлітка. Адже доброзичливе середовище однолітків – це важлива складова психологічного добробуту. Якщо такого середовища бракує, потрібно допомогти дитині знайти друзів, організувати інші контакти – кружки, студії, секції, МАН, різні проєкти, в тому числі й волонтерські.

Навіть найкраще спілкування з дорослими не замінює відносин з однолітками, тому невтомно організуйте можливості та шукайте разом із дитиною однодумців, вони обов'язково є. Найкраще дружнє середовище створює спільна корисна справа. Об'єднуйте зусилля з педагогами,

– наголосила дитяча психологиня.

Батьки і педагоги можуть бачити зміни в поведінці та настроях дитини, її пригнічений стан, що триває понад два тижні, й може свідчити про те, що підлітку потрібна допомога.

Батькам варто звертати увагу на оточення дитини / Фото Pixabay

За словами психологині, зв'язок депресії та суїциду є давно доведеним, а вчасне лікування депресії, надання психологічної допомоги рятує життя. Тому у випадку подібних підозр варто звернутися до фахівців.

Експертка також пояснила, що у разі спроби суїциду дитиною, психолог має працювати з психіатром. У такому випадку звертатися до психіатра треба негайно. Можливо, потрібна медикаментозна підтримка протягом перших днів після спроби, а психолог не має права рекомендувати ліки.