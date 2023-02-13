Трагедия произошла в Суворовском районе города. К сожалению, девочку не удалось спасти.
Важно В Киеве пожилые россияне покончили с собой, потому что дочь не хотела без них эвакуироваться
В Одессе школьница покончила с собой
12 февраля тело 13-летней девочки обнаружили возле многоэтажки на улице Академика Воробьева.
Предварительно, школьница прыгнула с общего балкона, расположенного на 9 этаже дома. Что именно стало причиной – пока неизвестно.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.
Другие подобные случаи
- Ранее в одной из многоэтажек Николаева обнаружили мертвой школьницу. 13-летняя девочка покончила с собой из-за конфликта в семье. В то же время, семью ребенка правоохранители характеризовали как благополучную.
- В декабре 2022 года 36-летняя киевлянка решила убить себя на глазах у маленьких сыновей. В момент инцидента женщина была пьяна. Горе-мать порезала себе руку кухонным ножом. После этого один из мальчиков стал звать на помощь.
- Также в Днепре 12-летняя девочка упала с 7 этажа недостроя. Позже сообщили, что она выжила, хоть и находилась в критическом состоянии.
- Кроме того, на улице Новгородской, 3 в Соломенском районе Киева трагически погибла 13-летняя девочка. Она выпала с общего балкона 10 этажа.