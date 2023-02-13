Трагедия произошла в Суворовском районе города. К сожалению, девочку не удалось спасти.

Важно В Киеве пожилые россияне покончили с собой, потому что дочь не хотела без них эвакуироваться

В Одессе школьница покончила с собой

12 февраля тело 13-летней девочки обнаружили возле многоэтажки на улице Академика Воробьева.

Предварительно, школьница прыгнула с общего балкона, расположенного на 9 этаже дома. Что именно стало причиной – пока неизвестно.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Другие подобные случаи

  • Ранее в одной из многоэтажек Николаева обнаружили мертвой школьницу. 13-летняя девочка покончила с собой из-за конфликта в семье. В то же время, семью ребенка правоохранители характеризовали как благополучную.
  • В декабре 2022 года 36-летняя киевлянка решила убить себя на глазах у маленьких сыновей. В момент инцидента женщина была пьяна. Горе-мать порезала себе руку кухонным ножом. После этого один из мальчиков стал звать на помощь.
  • Также в Днепре 12-летняя девочка упала с 7 этажа недостроя. Позже сообщили, что она выжила, хоть и находилась в критическом состоянии.
  • Кроме того, на улице Новгородской, 3 в Соломенском районе Киева трагически погибла 13-летняя девочка. Она выпала с общего балкона 10 этажа.