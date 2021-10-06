Окончательную причину смерти в полиции пока не разглашают. Это станет известно лишь после завершения следствия.

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Ребенку было всего 13 лет

Правоохранители подтвердили факт трагедии, однако никаких подробностей пока раскрывать не имеют права.

Да, действительно, был такой факт. Девушка 2008 года рождения, местная жительница. Все обстоятельства выясняют во время досудебного расследования. пока мы не можем предоставить больше информации,

– сказали в отделе коммуникации полиции Киева.

Смерть была мгновенной

Как сообщает телеграм-канал dtp.kiev.ua, девочка сперва упала на козырек подъезда, а потом на бетонную лестницу. Следовательно, смерть наступила сразу после падения.

Одной из версий гибели ребенка называют суицид. Якобы утром она успела попрощаться со всеми близкими, отправив им сообщение. После этого на звонки школьница не отвечала.

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Жила вместе с мамой

По информации телеграм-канала "Реальный Киев", в доме, где случилась трагедия, девочка жила с мамой. Сейчас женщина находится на месте гибели дочери и не может отойти от шока.

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