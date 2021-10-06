Остаточну причину смерті у поліції поки не розголошують. Це стане відомо лише після завершення слідства.

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Дитині було лише 13 років

Правоохоронці підтвердили факт трагедії, втім жодних подробиць наразі розкривати не мають права.

Так, дійсно, був такий факт. Дівчина 2008 року народження, місцева мешканка. Всі обставини з'ясовують під час досудового розслідування. Поки що ми не можемо надати більше інформації,

– сказали у відділі комунікації поліції Києва.

Смерть була миттєвою

Як повідомляє телеграм-канал dtp.kiev.ua, дівчинка спершу впала на дашок під'їзду, а потім на бетонні сходи. Відтак, смерть настала одразу після падіння.

Однією із версій загибелі дитини називають суїцид. Нібито вранці вона встигла попрощатися з усіма близькими, відправивши їм повідомлення. Після цього на дзвінки школярка не відповідала.

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Жила разом з мамою

За інформацією телеграм-каналу "Реальний Київ", в будинку, де трапилася трагедія, дівчинка мешкала із мамою. Наразі жінка перебуває на місці загибелі доньки і не може відійти від шоку.

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