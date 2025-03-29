Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Дніпропетровщини.

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Деталі розповіли правоохоронці Кам'янського району, що в Дніпропетровські області. Інцидент стався у січні 2025 року.

Власник автомобіля КАМАЗ доручив водію відігнати транспортний засіб на СТО для техогляду. Проте наступного дня чоловік скористався відсутністю контролю з боку роботодавця, відігнав вантажівку у Київську область та продав її там.



На Дніпропетровщині чоловік викрав КАМАЗ свого роботодавця / Фото Unsplash

Цікаво знати! Машини КАМАЗ – це вантажівки та спецтехніка, які виробляє Камський автомобільний завод. Вони відомі своєю потужністю, витривалістю та прохідністю, що дозволяє їм працювати в складних дорожніх і кліматичних умовах. Виробництво почалося в 1976 році, і сьогодні КАМАЗ залишається одним із провідних виробників вантажних автомобілів у країнах СНД та інших регіонах.

На щастя, поліцейські відшукали авто. Вони повернули власнику КАМАЗ, а крадію повідомили про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею про незаконне заволодіння транспортним засобом.

Яке покарання може світити зловмиснику

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з можливістю конфіскації майна. Водночас добровільне повернення викраденого транспортного засобу та співпраця зі слідством можуть розглядатися судом як пом'якшувальні обставини.

Раніше лідера якудзи упіймали на крадіжці карток з покемонами. Чоловік добровільно зізнався у крадіжці.