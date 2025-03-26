Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Anhor.uz.

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Що відомо про інцидент

Чоловіка оштрафували за порушення ПДР. Він нібито виїхав на смугу для громадського транспорту. Але Ісмаїлов виїхав на ту смугу, щоб об'їхати на перехресті вантажівку. Він був переконаний, що штраф виписали незаконно, і звернувся у поліцію. Коли там відмовили, "порушник" подав позов до суду.

Я судився не через гроші, а принцип. Хотів, щоби співробітники поліції наступного разу виконували свою роботу більш відповідально,

– заявив позивач.

Залучившись підтримкою чату GPT чоловік виграв суд лише за 10 хвилин. Позов задовольнили, а штраф — скасували.



Чоловік виграв суд за допомогою чату GPT / Фото з мережі

До чого тут ШІ

Як пояснив чоловік, того дня він їхав до лікарні. Перед його машиною на світлофорі заглухла вантажівка "Газель", тож чоловік її об'їхав. За ним маневр повторили й інші водії.

ШІ наголосив, що, маючи відеозапис як доказ, він може подати у суд, і навіть сам написав заяву. Перед засіданням поліціянти пропонували видалити штраф і повернути гроші, але нейромережа порадила не відмовлятись від позову.

Тепер чоловік хоче судитись з поліцією через витрачений час. Однак він зізнався, що побоюється можливої реакції правоохоронців.

Раніше ШІ Google за два дні знайшов розв'язання наукової проблеми, яку вчені досліджували понад десять років, пов'язаної з механізмом стійкості супербактерій до антибіотиків.