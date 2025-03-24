Стартап OpenAI у співпраці з Массачусетським технологічним інститутом досліджує можливі психологічні наслідки використання ChatGPT. Про це пише 24 Канал із посиланням на дослідження.

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Дослідження та висновки

Вчені спостерігали за майже тисячею людей протягом місяця. Виявилося, що ті, хто активно взаємодіяв із чат-ботом, частіше відчували емоційну залежність та підвищене почуття самотності.

У ще одному дослідженні було проаналізовано 3 мільйони розмов із ChatGPT. Основний висновок: емоційні розмови з чат-ботом поки що не стали поширеним явищем.

Причина чи наслідок

Дослідники поки не можуть сказати, чи використання ШІ викликає самотність, чи самотні люди просто частіше шукають спілкування зі штучним інтелектом. OpenAI сподівається, що отримані дані допоможуть краще зрозуміти цей взаємозв’язок.

Після запуску ChatGPT наприкінці 2022 року люди почали використовувати чат-ботів не лише для роботи, а й для душевних розмов. Зі зростанням складності моделей та покращенням голосових функцій підвищується ризик формування парасоціальних стосунків між користувачами та ШІ.

Останнім часом знову загострилися дискусії щодо потенційної емоційної шкоди від штучного інтелекту, особливо серед молоді та людей із вразливою психікою.

Попри це, дослідження перебувають на початковій стадії, і поки що зарано робити однозначні висновки про шкідливість ChatGPT.