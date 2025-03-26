Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Anhor.uz.

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Что известно об инциденте

Мужчину оштрафовали за нарушение ПДД. Он якобы выехал на полосу для общественного транспорта. Но Исмаилов выехал на ту полосу, чтобы объехать на перекрестке грузовик. Он был убежден, что штраф выписали незаконно, и обратился в полицию. Когда там отказали, "нарушитель" подал иск в суд.

Я судился не из-за денег, а принцип. Хотел, чтобы сотрудники полиции в следующий раз выполняли свою работу более ответственно,

– заявил истец.

Заручившись поддержкой чата GPT мужчина выиграл суд всего за 10 минут. Иск удовлетворили, а штраф - отменили.



Мужчина выиграл суд с помощью чата GPT / Фото из сети

При чем здесь ИИ

Как объяснил мужчина, в тот день он ехал в больницу. Перед его машиной на светофоре заглох грузовик "Газель", поэтому мужчина его объехал. За ним маневр повторили и другие водители.

ШИ отметил, что, имея видеозапись как доказательство, он может подать в суд, и даже сам написал заявление. Перед заседанием полицейские предлагали удалить штраф и вернуть деньги, но нейросеть посоветовала не отказываться от иска.

Теперь мужчина хочет судиться с полицией из-за потраченного времени. Однако он признался, что опасается возможной реакции правоохранителей.

Ранее ИИ Google за два дня нашел решение научной проблемы, которую ученые исследовали более десяти лет, связанной с механизмом устойчивости супербактерий к антибиотикам.