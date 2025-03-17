Искусственный интеллект Google всего за два дня смог найти решение научной проблемы, которая десятилетиями оставалась неразгаданной. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Live Science.

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Ученые потратили годы на изучение

Речь идет о механизме устойчивости некоторых супербактерий к антибиотикам – проблему, которая ежегодно уносит миллионы жизней. На ее изучение группа исследователей из Имперского колледжа Лондона под руководством профессора Хосе Пенадеса потратила более десяти лет.

Ученые исследовали бактериофаги cf-PICIs, способные заражать различные виды бактерий. Они выдвинули гипотезу, что определенные вирусы используют "хвосты" других для переноса своей ДНК в клетку бактерии-хозяина. Проведенные эксперименты подтвердили эту теорию, открыв ранее неизвестный механизм горизонтального переноса генов.

ИИ пришел к тем же выводам

Прежде чем публично поделиться своими выводами, команда решила проверить их с помощью Google AI co-scientist – инструмента, созданного для поддержки научных исследований. Всего за два дня алгоритм предложил несколько вариантов объяснений, один из которых полностью совпадал с их гипотезой.



ИИ потратил на анализ 2 дня / Фото Pexels

Ученые отмечают, что даже если бы искусственный интеллект участвовал в исследовании с начала, это не заменило бы экспериментов, но могло бы значительно ускорить процесс формирования гипотезы и сэкономить годы исследований.

Несмотря на это, использование ИИ в науке остается спорным вопросом. Некоторые работы, созданные с его участием, оказываются недостоверными или невоспроизводимыми. Поэтому сейчас научное сообщество активно работает над разработкой методов проверки выводов и этических стандартов для использования ИИ в исследованиях.