Через год искусственный интеллект сможет полностью взять на себя написание кода для всех программ в мире. Такое мнение Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на директора компании Anthropic Дарио Амодея, создателя чат-бота Claude, который считается самым эффективным решением для автоматизированного программирования.

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Что он сказал

На пресс-конференции он заявил, что развитие искусственного интеллекта в сфере программирования приблизилось к революционной точке. По его прогнозам, уже через 3-6 месяцев нейросети будут писать 90% всего кода, а еще через год – полностью заменят человеческих разработчиков.

Он выразил волнение из-за этого.

С одной стороны, технологии могут дать нам огромные преимущества, с другой – когда я вижу, насколько быстро искусственный интеллект совершенствуется в написании кода, становится понятно: в ближайшие месяцы он будет создавать большинство программного обеспечения, а через год этот процесс будет полностью автоматизированным,

– объяснил Амодей.



ИИ стремительно развивается / Фото Pexels

Однако ИИ может заменить не только программистов. В частности, в Финляндии Лютеранская церковь Святого Павла провела в Финляндии уникальное богослужение, созданное с помощью искусственного интеллекта, который писал проповеди, музыку и моделировал сцены.