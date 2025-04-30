Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аккаунт в тиктоке @aitrends.ua.
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На одном из кадров мы видим Джейсона Стэтхэма в зеленом костюме, с фирменной улыбкой и жестом "палец вверх" – будто только что доставил вам ценный заказ. Сидя в брендированной машине Rozetka, он больше похож на бесстрашного охранника доставок, чем на обычного курьера.
Киану Ривз, одетый в зеленое поло с логотипом маркетплейса, позирует с коробкой Rozetka на фоне стеллажей с техникой. Его доброжелательная улыбка и легкая непринужденность создают идеальный образ оператора онлайн-поддержки, который всегда "на связи".
ИИ представил мировых звезд работниками Rozetka: смотрите видео
Все звезды в видео выглядят удивительно органично в ролях обычных работников украинского онлайн-ритейлера. Эти образы стали еще одним примером, как ИИ креативно переосмысливает реальность – с юмором и креативом. Вот, какие комментарии оставляли люди под видео:
- "Что делает Джон Уик с теми, кто ворует в Rozetka".
- "Во всех таких видео, Лео всегда возле алкоголя".
- "Вот Rozetka крутой маркетплейс, что даже голливудские звезды нанимаются на работу".
Ранее благодаря ИИ мы могли представить Джейсона Стэтхэма, Марго Роби, Леонардо Ди Каприо и других звезд Голливуда в образах работников АТБ.