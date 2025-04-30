Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Tovima.

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Что известно о курьезном инциденте

Супруги жили в браке более 12 лет и даже воспитывали двоих детей. И вдруг однажды женщина попросила чат GPT растолковать узоры на кофейной гуще. ИИ якобы "прочитал" там измену ее мужа.

Чат GPT даже описал любовницу мужа гречанки, назвал ее инициалом "E" и добавил, что он имеет к ней сильные чувства, и эта связь скоро станет реальностью. Женщина решила не ждать настоящую измену и сразу же подала документы на развод.



Женщина развелась с мужем из-за слов ChatGPT / Фото Unsplash

Реакция мужа

Как пишет СМИ, мужчина до сих пор находится в шоке и не понимает, как все так обернулось. Мужчина даже дал интервью местному телеканалу, но ситуация только обострилась. Женщина была настойчивой и хотела развода по соглашению сторон.

Интересно! Мужчина рассказал, что это не первый случай иррациональных убеждений его жены. Ранее она уже посещала астролога, и ей понадобился год, чтобы принять, что ни одно из предсказаний не оправдалось.

К сожалению, женщина приняла жизненно важное решение не на основании фактов, поведения или реальных доказательств измены, а через фантазию, созданную искусственным интеллектом. Заметим, что чат GPT не способен видеть будущее или предсказывать измены – он только генерирует текст по запросу.

А вот что действительно может сделать ИИ, так это повысить вашу производительность, транскрибируя и обобщая для вас видео, а также помогая упорядочивать мысли через запись голосовых размышлений.