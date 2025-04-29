Такую немалую сумму он зарабатывает, оказывая эмоциональную и бытовую поддержку пятнадцати богатым женщинам одновременно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на SCMP.

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Как живет мужчина

Несмотря на распространенное мнение, Такуя Икома никогда не был в образе "содержанки". За свои деньги он ухаживал за клиентками, убирал их дома, готовил, выгуливал собак, проводил с ними вечера, поддерживал эмоционально и выполнял роль "домохозяйки".

Мужчина тратил немало времени на внешний вид:

наносил макияж,

делал прическу,

тщательно подбирал наряды, чтобы иметь достойный вид рядом с богатыми дамами.

Все думают, что быть иждивенцем – это отдых, деньги и легкость. Но на самом деле это работа, требующая много энергии. Управлять пятнадцатью женщинами одновременно – это, мягко говоря, непросто,

– признался Икома.



Сразу 15 состоятельных женщин содержали одного мужчину / Фото SCMP

На пике своей "карьеры" он зарабатывал до 1 миллиона иен в месяц (примерно 7000 долларов), обслуживая клиенток только 8 дней в месяц.

Интересно! Икома начал свой "карьерный путь" еще в 18 лет, когда понял, что способен очаровывать состоятельных женщин старшего возраста. Они баловали его вниманием, дорогими подарками и платили за сопровождение на мероприятия. Позже он решил полностью посвятить себя этой нетипичной деятельности.

Сейчас он создал канал на ютубе, где начал делиться историями своей жизни и размышлениями о роли "мужчины-иждивенца". Также он заявил о планах запустить обучающий курс для тех, кто хочет пойти по его стопам.

Ранее соцсети просто разорвала реакция девушки-подростка на первый рабочий день. В видео она пожаловалась на усталость после первого рабочего дня в ресторане.