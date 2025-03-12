За рік штучний інтелект зможе повністю взяти на себе написання коду для всіх програм у світі. Таку думку Про це пише 24 Канал із посиланням на директора компанії Anthropic Даріо Амодея, творця чат-бота Claude, який вважається найефективнішим рішенням для автоматизованого програмування.

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Що він сказав

На пресконференції він заявив, що розвиток штучного інтелекту у сфері програмування наблизився до революційної точки. За його прогнозами, вже через 3-6 місяців нейромережі писатимуть 90% усього коду, а ще через рік – повністю замінять людських розробників.

Він висловив хвилювання через це.

З одного боку, технології можуть дати нам величезні переваги, з іншого – коли я бачу, наскільки швидко штучний інтелект вдосконалюється у написанні коду, стає зрозуміло: у найближчі місяці він створюватиме більшість програмного забезпечення, а через рік цей процес буде повністю автоматизованим,

– пояснив Амодей.



ШІ стрімко розвивається / Фото Pexels

Однак ШІ може замінити не тільки програмістів. Зокрема, у Фінляндії Лютеранська церква Святого Павла провела унікальне богослужіння, створене за допомогою штучного інтелекту, який писав проповіді, музику та моделював сцени.