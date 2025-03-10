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Що ШІ підготував для богослужіння

Експериментальне богослужіння, створене за допомогою штучного інтелекту, привернуло до церкви на північному сході Гельсінкі понад 120 осіб – значно більше, ніж зазвичай у будній вечір. Деякі люди спеціально приїхали з інших міст.

Для служби ШІ написав проповіді, створив кілька пісень, а також розіграв сцену боротьби добра зі злом. Він скомпонував музику та підготував візуальні ефекти. Образ Ісуса був представлений у мантії, з довгим волоссям і бородою, тоді як Сатана мав сучасний одяг і похмурий вигляд.

Крім того, перед паствою виступили ШІ-аватари пасторів церкви та покійного президента Фінляндії, який помер у 1986 році, які зачитували уривки зі Старого Заповіту.

Зазвичай, коли люди говорять про ШІ, вони говорять про те, що ШІ зможе зробити в майбутньому. Але майбутнє вже настало. ШІ може робити все те, що, на думку людей, він зможе робити приблизно через 10 років,

– заявив автор ініціативи, преподобний Петя Копперойнен.

У Гельсінкі ШІ провів церковну службу / Фото AP

Як виникла ідея проведення ШІ-богослужіння

Священнослужитель розповів, що ідея провести богослужіння із залученням штучного інтелекту виникла після відвідування конференції зі ШІ та релігії, яка проходила в Женеві. Над створенням 45-хвилинної служби він працював кілька тижнів, використовуючи різні інструменти штучного інтелекту, зокрема ChatGPT-4o від OpenAI.

Духовенство та парафіяни високо оцінили експеримент, однак зазначили, що такий формат не може повністю замінити традиційні богослужіння. Віряни зазначили, що служба видалася їм незвичайною та навіть розважальною, хоча подекуди вона здавалася заплутаною. Крім того, через швидкий темп промови стежити за нею було важко.

Це було досить цікаво і весело, але це не було схоже на месу або службу. Це було схоже на щось відсторонене. Я не відчував, що вони розмовляють зі мною,

– зазначив парафіянин Тару Ніємінен.

Парафіяни неоднозначно сприйняли ШІ-богослужіння / Фото AP

Преподобний також зауважив, що ШІ зазвичай неохоче пише релігійні тексти. Спочатку ChatGPT відмовився створювати діалог між Ісусом і Сатаною, погодившись на це лише після того, як Копперойнен пояснив, що він лютеранський пастор і що в написанні такого контенту немає нічого поганого.

Окрім того, ChatGPT відмовився надавати відпущення гріхів або благословення. Преподобний Карі Канала, вікарій церкви Святого Павла, підкреслив, що це обмеження є важливим, адже воно дозволяє розмежувати речі, які є "дуже інтимними і релігійними".

Чи зможе ШІ замінити справжніх пасторів

Копперойнен зазначив, що необхідність людського фактора – одна з причин, чому ШІ навряд чи зможе повністю замінити пасторів. Він також поділився, що було "моторошно" бачити на екрані слова, які він ніколи не вимовляв у реальному житті.

Момент з богослужіння, яке проводив ШІ / Фото AP

Водночас священнослужителі вважають, що для ШІ є місце в церкві. Церква Святого Павла вже використовує його для ведення бухгалтерії, а преподобний Копперойнен інколи звертається до ChatGPT для допомоги в складанні проповідей або пошуку відповідних віршів на певну тему.

Нагадаємо, що раніше ми показували, як, на думку ШІ, зміниться життя до 2100 року. Загалом було показано, що може статися із Землею, якщо людство нічого не змінить. Зокрема штучний інтелект прогнозує, що через підвищення рівня парникових газів буде затоплено великі міста, загинуть мільйони людей через підвищення температури.