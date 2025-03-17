Штучний інтелект Google всього за два дні зміг знайти розв’язання наукової проблеми, яка десятиліттями залишалася нерозгаданою. Про це пише 24 Канал із посиланням на Live Science.

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Вчені витратили роки на вивчення

Мовиться про механізм стійкості деяких супербактерій до антибіотиків – проблему, яка щороку забирає мільйони життів. На її вивчення група дослідників з Імперського коледжу Лондона під керівництвом професора Хосе Пенадеса витратила понад десять років.

Вчені досліджували бактеріофаги cf-PICIs, що здатні заражати різні види бактерій. Вони висунули гіпотезу, що певні віруси використовують "хвости" інших для перенесення своєї ДНК у клітину бактерії-господаря. Проведені експерименти підтвердили цю теорію, відкривши раніше невідомий механізм горизонтального перенесення генів.

ШІ дійшов тих самих висновків

Перш ніж публічно поділитися своїми висновками, команда вирішила перевірити їх за допомогою Google AI co-scientist – інструменту, створеного для підтримки наукових досліджень. Усього за два дні алгоритм запропонував кілька варіантів пояснень, один із яких повністю збігався з їхньою гіпотезою.



ШІ витратив на аналіз 2 дні / Фото Pexels

Вчені наголошують, що навіть якби штучний інтелект брав участь у дослідженні від початку, це не замінило б експериментів, але могло б значно прискорити процес формування гіпотези та заощадити роки досліджень.

Попри це, використання ШІ у науці залишається спірним питанням. Деякі роботи, створені за його участю, виявляються недостовірними або невідтворюваними. Тому зараз наукова спільнота активно працює над розробкою методів перевірки висновків та етичних стандартів для використання ШІ в дослідженнях.