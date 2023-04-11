У коментарі 24 Каналу речниця Національної Поліції Львівщини Світлана Добровольська близько 14:40, 11 квітня констатувала, що силовики виїхали на виклик щодо цієї справи. Разом з тим у пресслужбі університету зауважили, що працівники ВНЗ помітили тіло, після чого викликали швидку допомогу та правоохоронців.
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Що відомо про цей інцидент
Спершу Добровольська говорила про те, що поспішати робити висновки зарано, адже слідчо-оперативна група встановлює всі деталі інциденту. До того ж надійшло повідомлення про те, що обличчя людини не видно, адже вона лежить на животі.
Тоді у пресслужбі Львівської політехніки зазначили, що впевнені, що це чоловік, проте не знають, хто він.
Згодом ми вдруге зв'язалися з поліцією (близько 15:30) та нам підтвердили, що це випав саме студент ВНЗ. Його особу встановлено. Родом юнак зі Закарпаття.
Працює слідчо-оперативна група. Встановили особу загиблого. Це 18-річний хлопець. Він житель Закарпатської області. Попередньо, випав з вікна 9 поверху,
– сказала речниця.
Разом з тим з її слів зрозуміло, що поки не можна сказати точно, чи це випадковість, чи – самогубство. Правоохоронці з'ясовують усі деталі.
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Самогубство курсанта у Львові
- До цієї теми згадаємо про інший інцидент, який трапився 19 березня у Львові. Власне. під час караулу застрелився курсант Львівського державного університету внутрішніх справ. Ймовірно, зробив він це за допомогою АКС-74У.
- У пресслужбі вищого навчального закладу тоді заявили, що розпочали розслідування за цим фактом. Там зазначили, що хлопець навчався на 2 курсі, та вислови співчуття усім рідним і близьким загиблого.
- Разом з тим ЗМІ повідомляли, що юнак був родом з Рівненської області та йому мало б виповнитись 19 років.