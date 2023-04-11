У понеділок, 10 квітня, близько 22:00 біля Чернівецького єпархіального управління невідомий, вочевидь, вирішив вияснити стосунки з єпископом УПЦ МП Никитою. Священнослужитель скандально відомий тим, що його раніше заскочили в келії з неповнолітнім хлопцем. А от у деталях того, що сталося цими днями, розбирався 24 Канал.

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В УПЦ МП почали істерити

Вранці наступного дня після цього інциденту в телеграм-каналі Чернівецько-Буковинської єпархії МП почали стверджувати, що "зловмисник побив" не лише єпископа Никиту, а ще й нібито – неповнолітнього сина воїна Збройних Сил.

Є факти вважати, що напад на єпископа був зумисний. Поліція, яку викликали на місце подій, не арештувала нападника. На прохання свідків перевірити нападника на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння – працівники поліції цього не зробили,

– йдеться в повідомленні.

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Що кажуть в поліції

Журналісти 24 Каналу взяли коментар в речниці нацполіції Чернівеччини Кароліни Маришевої щодо цієї ситуації. Представниця правоохоронних органів нам підтвердила, що справді – було звернення до силовиків стосовно сутички на вулиці Сагайдачного від 42-річного чоловіка.

До поліції надійшло звернення 42-річного чоловіка про те, що на вулиці Сагайдачного обласного центру водій вийшов з салону автомобіля та, висловлюючись нецензурними словами, завдав два удари рукою в обличчя,

– констатувала Маришева.

Разом з тим вона натякнула, що інформація про те, що "нібито поліція щось не зробила" чи "правоохоронців там взагалі не було" є маніпулятивною.

Звісно, поліцейські були на місці. Зафіксували, задокументували. У рамках проводять розслідування,

– наголосила речниця.

Окрім того, слід зазначити, що в поліції нічого не повідомили про те, що невідомий побив також неповнолітнього. До того ж на відео чітко видно, що чоловік виходить з машини та всі його дії спрямовані винятково проти московського попа.

Тобто, очевидно, в УПЦ МП просто-таки збрехали щодо побиття сина воїна Збройних Сил. Ймовірно, вони пішли свідомо на цю маніпуляцію, аби викликати співчуття в людей до Никити.

Зверніть увагу! Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР). Справу розслідуватимуть за частиною 1 статті 296 кримінального кодексу. У ній йдеться про хуліганство.

Скандал: Никита і неповнолітній хлопець