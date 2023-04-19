Рятувальники повідомляють, що про інцидент вони дізнались після дзвінка місцевого жителя. Він розповів, що двоє дітей, віком 2 та 3 років, зачинилися у квартирі зсередини.
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Дитину шпиталізували
На момент прибуття підрозділу рятувальників одна із дівчаток випала з вікна помешкання. За лічені хвилини дівчинку госпіталізувала бригада екстреної медичної допомоги.
Натомість іншу дитину, цілу та неушкоджену, надзвичайники передали рідним. Дівчинка знаходилася в одній із кімнат квартири, яку довелося рятувальникам екстрено відчиняти.
Наразі правоохоронці з'ясовують причини та обставини інциденту.
У Вінниці дитина випала з вікна 6 поверху / Фото ДСНС України
Пізніше речниця обласного департаменту охорони здоров'я Інна Мартонікова у коментарі Суспільному поідомила, що дівчинка наразі перебуває в реанімації, вона в свідомості, її стан стабільний.
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