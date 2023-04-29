29 квітня росіяни потужно обстріляли прикордонне село Чернігівської області. Росіяни поцілили по житлових будинках, коли люди ще спали. Слідчі Новгород-Сіверського райвідділу поліції збирають доказову базу воєнних злочинів росіян.

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Внаслідок обстрілу є загиблий та поранений

Внаслідок ворожої атаки по Семенівській громаді загинув 63-річний місцевий мешканець. Під час обстрілу він мирно спав у своєму ліжку.

Також поранень зазнав 14-річний підліток, йому пошкодило руку. Поліцейські під обстрілами евакуювали його та передали медикам.

29 квітня близько 4-ї ранку до поліції надійшло повідомлення про потужний обстріл одного з прикордонних сіл. Співробітники групи реагування патрульної поліції Новгород-Сіверщини разом з медиками та рятувальниками одразу ж виїхали на допомогу,

– мовиться в повідомленні.

Вже 12:00 російські загарбники продовжили обстрілювати прикордонні села зі ствольної артилерії. Пошкоджені та зруйновані будинки, господарчі будівлі та автівки місцевих мешканців. Один з вибухів вбив коня на території приватного господарства. Багато населених пунктів району залишились знеструмлені.

Правоохоронці відкрили провадження за порушення законів та звичаїв війни

Слідчі Новгород-Сіверського райвідділу поліції збирають доказову базу воєнних злочинів російських загарбників. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Також слідчий поліції відкрив провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.