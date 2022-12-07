Из-за трещины в печи и газовой горелки: в Одесской области пятеро детей отравились угарным газом
Источник:ГСЧС
Из-за российских обстрелов по объектам критической инфраструктуры Украины, украинцы вынуждены обогревать свои дома при отключении света разными методами. Один из них – газовая горелка и отопительная печь. Впрочем, при использовании следует помнить правила безопасности, чтобы не было нежелательных последствий.
Пятеро детей отравились угарным газом в Одесской области
Так, в Одесской области 7 декабря угарным газом отравились пятеро детей. Об этом сообщили в ГСЧС в Одесской области.
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15-летняя девушка и 5-летний мальчик из села Выпасное Белгород-Днестровского района отравились угарным газом. Детей утром 7 декабря было госпитализировано в состоянии средней тяжести.
Предварительная причина отравления – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи (трещины).
Также сегодня с диагнозом "отравление угарным газом" в больницу забрали троих детей из села Большой Дальник Одесского района: двух мальчиков 11 и 6 лет и 6-летнюю девочку.
Предварительно причиной стало использование газовой горелки для отопления помещения.
Как избежать отравления угарным газом
- Чтобы избежать отравления угарным газом, следует обязательно обеспечить приток свежего воздуха в помещение.
- Если в комнате есть отопительные приборы, то воздух должен поступать через окно, двери и чистый вентиляционный канал.
- Также обязательно нужно проверять тягу в вентканале, чтобы отходящие газы выходили в атмосферу.
- Если в помещении установлены приборы с дымоотводом в трубы (газовые котлы, колонки и т.п.), важно тщательно следить за чистотой трубы.
- В таких помещениях ни в коем случае не должны быть электрические вентиляторы.
- Если не соблюсти хоть одного из этих правил, начнется образование угарного газа, что может привести к трагедии.
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