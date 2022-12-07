Из-за трещины в печи и газовой горелки: в Одесской области пятеро детей отравились угарным газом

Из-за российских обстрелов по объектам критической инфраструктуры Украины, украинцы вынуждены обогревать свои дома при отключении света разными методами. Один из них – газовая горелка и отопительная печь. Впрочем, при использовании следует помнить правила безопасности, чтобы не было нежелательных последствий.

Пятеро детей отравились угарным газом в Одесской области

Так, в Одесской области 7 декабря угарным газом отравились пятеро детей. Об этом сообщили в ГСЧС в Одесской области.

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15-летняя девушка и 5-летний мальчик из села Выпасное Белгород-Днестровского района отравились угарным газом. Детей утром 7 декабря было госпитализировано в состоянии средней тяжести.

Предварительная причина отравления – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи (трещины).

Также сегодня с диагнозом "отравление угарным газом" в больницу забрали троих детей из села Большой Дальник Одесского района: двух мальчиков 11 и 6 лет и 6-летнюю девочку. Предварительно причиной стало использование газовой горелки для отопления помещения. Внимание! В ГСЧС призывали строго соблюдать правила пользования газом и печным отоплением. Малейшее нарушение правил может привести к трагедии с человеческими жертвами – взрыву, пожару, отравлению и разрушению. Заботьтесь о своем здоровье и здоровье своих близких, соблюдайте правила безопасности!