Через тріщину в печі та газовий пальник: на Одещині п'ятеро дітей отруїлися чадним газом
Джерело:ДСНС
Через російські обстріли по об'єктах критичної інфраструктури України, українці змушені обігрівати свої домівки під час відключення світла різними методами. Один із них – газовий пальник і опалювальна піч. Втім, при використанні слід пам'ятати про правила безпеки, аби не було небажаних наслідків.
П'ятеро дітей отруїлися чадним газом на Одещині
Так, на Одещині 7 грудня чадним газом отруїлися п'ятеро дітей. Про це повідомили в ДСНС в Одеській області.
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15-річна дівчина та 5-річний хлопчик з села Випасне Білгород-Дністровського району отруїлися чадним газом. Дітей вранці 7 грудня шпиталізували у стані середньої тяжкості.
Попередня причина отруєння – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації опалювальної печі (тріщини).
Також сьогодні з діагнозом "отруєння чадним газом" до лікарні забрали трьох дітей з селі Великий Дальник Одеського району: двох хлопчиків 11 та 6 років та 6-річну дівчинку.
Попередньо причиною стало використання газового пальника для опалення приміщення.
Як уникнути отруєння чадним газом
- Щоб уникнути отруєння чадним газом, слід обов'язково забезпечити приплив свіжого повітря у приміщення.
- Якщо в кімнаті є прилади для опалення, то повітря повинне надходити через вікно, двері та чистий вентиляційний канал.
- Також обов'язково потрібно перевіряти тягу в вентканалі, щоб відпрацьовані гази виходили в атмосферу.
- Якщо в приміщенні встановлені прилади з димовідводом у комин (газові котли, колонки тощо), важливо ретельно слідкувати за чистотою комина.
- В таких приміщеннях у жодному разі не повинні бути електричні вентилятори.
- Якщо не дотриматися хоч одного з цих правил, почнеться утворення чадного газу, що може призвести до трагедії.
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