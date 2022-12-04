В Асоціації газовидобувних компаній запевнили, що українцям не загрожує газовий блекаут. Там наголосили, що на зиму накопичено достатньо газу. Тому загрози дефіциту газу немає.
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Загрози дефіциту газу немає
Виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко зазначив, якщо немає електрики, газ використовується і для транспортування газу.
Тому в плані електрики – це негативно впливає на роботу енергетичного сектору. Але зазвичай енергетики швидко поновлюють енергопостачання. Та, зокрема, й видобувні компанії України активно використовують генератори, зокрема, дизель-генератори для того, щоб продовжувати видобувати природний газ та забезпечувати нашу енергетичну безпеку,
– сказав Петренко.
За його словами, Україна забезпечена природним газом у підземних газосховищах. Він наголосив, що видобувні компанії продовжують активно закачувати газ та видобувати газ там, де це можливо. Навіть попри дуже складну безпекову ситуацію. "Тому всіх заспокою – газ в Україні буде", – додав Петренко.
"Нафтогаз" шукає гроші на газ для генерації електроенергії
- Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що для того, щоб забезпечити потреби українців в електроенергії під час опалювального сезону, необхідно закупити додаткові близько 3 мільярдів кубометрів газу.
- Ці об'єми палива застрахують від військових ризиків, які можуть спричинити повне вимкнення світла. Про це заявив Голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов.
- Він зазначив, що під час повномасштабного вторгнення країна-агресор зруйнувала понад 300 об'єктів енергетичної інфраструктури.
- Лише 17 листопада Росія поцілила у понад 10 об’єктів з видобутку газу – вони складають третину національного видобутку. Водночас наша компанія відповідає за забезпечення газом більшості споживачів.