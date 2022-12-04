В Асоціації газовидобувних компаній запевнили, що українцям не загрожує газовий блекаут. Там наголосили, що на зиму накопичено достатньо газу. Тому загрози дефіциту газу немає.

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Загрози дефіциту газу немає

Виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко зазначив, якщо немає електрики, газ використовується і для транспортування газу.

Тому в плані електрики – це негативно впливає на роботу енергетичного сектору. Але зазвичай енергетики швидко поновлюють енергопостачання. Та, зокрема, й видобувні компанії України активно використовують генератори, зокрема, дизель-генератори для того, щоб продовжувати видобувати природний газ та забезпечувати нашу енергетичну безпеку,

– сказав Петренко.

За його словами, Україна забезпечена природним газом у підземних газосховищах. Він наголосив, що видобувні компанії продовжують активно закачувати газ та видобувати газ там, де це можливо. Навіть попри дуже складну безпекову ситуацію. "Тому всіх заспокою – газ в Україні буде", – додав Петренко.

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