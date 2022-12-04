В Ассоциации газодобывающих компаний заверили, что украинцам не грозит газовый блэкаут. Там подчеркнули, что на зиму накоплено достаточное количество газа. Потому угрозы дефицита газа нет.

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Угрозы дефицита газа нет

Исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко отметил, что если нет электричества, газ используется и для транспортировки газа.

Поэтому в плане электричества это негативно влияет на работу энергетического сектора. Но обычно энергетики быстро возобновляют энергоснабжение. И, в частности, и добывающие компании Украины активно используют генераторы, в частности, дизель-генераторы для того, чтобы продолжать добывать природный газ и обеспечивать нашу энергетическую безопасность,

– сказал Петренко.

По его словам, Украина снабжена природным газом в подземных газохранилищах. Он подчеркнул, что добывающие компании продолжают активно закачивать газ и добывать газ там, где это возможно. Даже несмотря на очень сложную ситуацию в безопасности. "Поэтому всех успокою – газ в Украине будет", – добавил Петренко.

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