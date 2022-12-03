Сначала стоит напомнить, что в случае полного отсутствия энергоснабжения будут работать торговые сети и магазины, которые питаются от генераторов. У них можно будет приобрести питьевую воду. Однако город также позаботился о том, чтобы горожане были с водой.
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Как киевлян будут снабжать водой
В первую очередь, это бюветные комплексы, большинство которых имеют возможность подключения к генераторам. Столица приобрела и привлекла для этого генераторы, к которым оперативно подключаются 105 бюветов коммунального предприятия "Киевводфонд" и 6 бюветов "Киевводоканала" на левом берегу.
Кроме того, питьевую воду и воду для других нужд будут доставлять в пункты обогрева при необходимости. Город отработал с коммунальными службами транспортировки цистерн с водой.
Киев будет жить даже во время блекаута
- Ранее Виталий Кличко рассказал, что в случае чрезвычайной ситуации столица будет жить и работать, но в очень сложных условиях.
- На всех маршрутах наземного транспорта будут работать автобусы. Проезд будет бесплатным.
- Все автобусные парки столицы снабжены необходимым запасом горючего и имеют автоматические источники энергии. В частности, бензиновые и дизельные генераторы. Также на территориях автобусных парков обустроены пункты обогрева для водителей.
- Движение поездов метрополитена, в случае чрезвычайной ситуации и отсутствия энергоснабжения, будет приостановлено. 45 подземных станций метро будут работать как пункты временного пребывания людей и укрытия во время тревоги. Вход на станции будет бесплатным, но нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
- Также в случае новых ударов врага по критической инфраструктуре Украины и блэкаута в столице будут продолжать работать отдельные торговые сети, рынки, магазины и ТРЦ. Столичная власть и бизнес готовятся к разным вариантам развития событий.