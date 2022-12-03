Спершу варто нагадати, що у випадку повної відсутності енергопостачання, працюватимуть ті торгові мережі та магазини, які живляться від генераторів. У них можна буде придбати питну воду. Проте місто також подбало про те, щоб містяни були з водою.
До теми Відключення світла у Києві можуть тривати до весни, – Кличко
Як киян забезпечуватимуть водою
В першу чергу, це бюветні комплекси, більшість яких має можливість підключення до генераторів. Столиця придбала та залучила для цього генератори, до яких оперативно підключаються 105 бюветів комунального підприємства "Київводфонд" та ще 6 бюветів "Київводоканалу" на лівому березі.
Крім того, питну воду та воду для інших потреб доставлятимуть в пункти обігріву за необхідності. Місто відпрацювало з комунальними службами транспортування цистерн з водою.
Київ буде жити навіть під час блекауту
- Раніше Віталій Кличко розповів, що у випадку надзвичайної ситуації столиця житиме і працюватиме, проте в дуже складних умовах.
- На всіх маршрутах наземного транспорту працюватимуть автобуси. Проїзд буде безкоштовним.
- Всі автобусні парки столиці забезпечені необхідним запасом пального та мають автоматичні джерела енергії. Зокрема, бензинові та дизельні генератори. Також на територіях автобусних парків облаштовані пункти обігріву для водіїв.
- Рух поїздів метрополітену, в разі надзвичайної ситуації та відсутності енергопостачання, буде призупинений. 45 підземних станцій метро працюватимуть як пункти тимчасового перебування людей та як укриття під час тривоги. Вхід на станції буде безкоштовним, але потрібно мати при собі документ, що посвідчує особу.
- Також у випадку нових ударів ворога по критичній інфраструктурі України та блекауту в столиці продовжуватимуть працювати окремі торгові мережі, ринки, магазини та ТРЦ. Столична влада та бізнес готуються до різних варіантів розвитку подій.