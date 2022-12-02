Об этом во время встречи с послами G7 и Делегацией ЕС сообщил глава правления "Нафтогаза" Алексей Чернышев.

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Согласно предварительным расчетам Минэнерго, учитывая военные риски, для генерации электроэнергии на период отопительного сезона необходимо дополнительно к 3 миллиарда кубов газа, что в денежном эквиваленте сегодня — более 4 миллиарда долларов США. В этом нам нужна помощь наших иностранных партнеров,

– объяснил Алексей Чернышев.

Он добавил, что в ходе полномасштабного вторжения страна-агрессор разрушила более 300 объектов энергетической инфраструктуры. Только 17 ноября Россия попала более чем в 10 объектов по добыче газа — они составляют треть национальной добычи. В то же время, наша компания отвечает за обеспечение газом большинства потребителей.

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Получение дополнительных объемов топлива