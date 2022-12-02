Про це під час зустрічі з послами G7 та Делегацією ЄС повідомив Голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов.
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Відповідно до попередніх розрахунків Міненерго, враховуючи військові ризики, для генерації електроенергії на період опалювального сезону необхідно додатково до 3 мільярдів кубів газу, що в грошовому еквіваленті сьогодні — понад 4 мільярдів доларів США. У цьому нам потрібна допомога наших іноземних партнерів,
— пояснив Олексій Чернишов.
Він додав, що під час повномасштабного вторгнення країна-агресор зруйнувала понад 300 об’єктів енергетичної інфраструктури. Лише 17 листопада Росія поцілила у понад 10 об’єктів з видобутку газу — вони складають третину національного видобутку. Водночас наша компанія відповідає за забезпечення газом більшості споживачів.
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Отримання додаткових об'ємів палива
- 29 листопада Олексій Чернишов звернувся до Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) щодо отримання додаткового газу для проходження опалювального сезону.
- 30 листопада представник міністерства фінансів США Браян МакКолі повідомив, що Нафтогаз може використати для закупівлі газу на опалювальний сезон частину кредиту в 500 млн доларів, виділеного США через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).