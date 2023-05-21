Застрял в болоте: в Одесской области нашли пропавшего 4-летнего мальчика

В Одесской области около 5 часов разыскивали пропавшего 4-летнего мальчика. Он застрял в болоте и не мог позвать на помощь.

Родные заметили исчезновение ребенка в 11 часов утра. После часа самостоятельных поисков бабушка обратилась в полицию. Она рассказала, что внук имеет расстройства здоровья и почти не разговаривает.

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Ребёнка искали около 5 часов полицейские, военные и местные жители, а также кинологи с собакой. Мальчика нашли в километре от дома: он застрял в болоте и не мог позвать на помощь.

Это значительно усложняло его поиски. Тревогу правоохранителей вызвало еще то, что дом семьи граничит с лесопосадкой, а неподалеку находятся плавные реки Ягорлык. Впоследствии оказалось, что именно они стали ловушкой для мальчика: там его нашел участковый офицер,

– говорится в сообщении.

Участковый офицер полиции Александр Бондаренко передал ребенка родным.



К счастью, мальчик жив и здоров / Фото Нацполиции