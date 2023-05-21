Застряг в болоті: на Одещині знайшли зниклого 4-річного хлопчика
Джерело:МВС
На Одещині близько 5 годин розшукували зниклого 4-річного хлопчика. Він застряг у болоті й не міг покликати на допомогу.
Рідні помітили зникнення дитини об 11 годині ранку. Після години самостійних пошуків бабуся звернулася до поліції. Вона розповіла, що онук має розлади здоров'я і майже не розмовляє.
Дивіться також На Київщині підлітки каталися на даху вантажних вагонів: все закінчилося трагедією
Дитину шукали близько 5 годин поліцейські, військові та місцеві мешканці, а також кінологи з собакою. Хлопчика знайшли за кілометр від дому: він застряг у болоті й не міг покликати на допомогу.
Це значно ускладнювало його пошуки. Тривогу правоохоронців викликало ще те, що будинок родини межує з лісопосадкою, а неподалік розташовані плавні річки Ягорлик. Згодом виявилося, що саме вони стали пасткою для хлопчика: там його знайшов дільничний офіцер,
– йдеться у повідомленні.
Дільничний офіцер поліції Олександр Бондаренко передав дитину рідним.
На щастя, хлопчик живий і здоровий / Фото Нацполіції