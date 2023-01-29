В Пакистане во время экскурсии опрокинулась лодка: погибли многие школьники

В пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва перевернулось судно, перевозившее группу учеников через озеро Танда. По данным полиции, спасти удалось 11 человек.

29 января в провинции Хайбер-Пахтунхва на Озере Танда опрокинулось маломерное судно, на борту которого находились дети. Группа из 25 – 30 учащихся религиозной школы была на экскурсии.

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Подробности трагического события

В результате инцидента погибли 10 школьников. Все погибшие были в возрасте от 7 до 14 лет. По словам властей, еще 11 детей удалось спасти, 6 из них находятся в критическом состоянии.

В Пакистане часто гибнут в воде

Несчастные случаи на воде, ведущие к массовой гибели людей, не являются в Пакистане редкостью. Часто для переправы используются старые и перегруженные суда.

К тому же многие жители страны не умеют плавать, особенно женщины, редко обучающиеся этому из-за консервативных традиций. Их одежда, покрывающая все тело, сковывает движения. В частности, в июле 2022 года 18 женщин утонули, когда перевернулось судно, перевозившее гостей свадьбы по реке Инд в провинции Пенджаб.

В этот день в Пакистане произошла еще одна трагедия